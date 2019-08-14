В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей

В комитете ГД по промышленности выступили с предложением ввести запрет на использование старых транспортных средств. Как информирует «Коммерсант», соответствующий документ с обозначенной инициативой был направлен в Минтранс и Минпромторг. Как отмечает издание, о каких именно машинах идет речь, не говорится.

Примечательно, что автопроизводители выразили свою поддержку инициативе парламентариев. А представители Минпромторге заявили, что старые авто надо выводить из эксплуатации через специальный комплекс мер.