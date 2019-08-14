Грузия занизила ущерб от потери российских туристов

Та оценка, которую Тбилиси дал относительно финансовых потерь после резкого сокращения российских туристов оказалась заниженной больше чем в десять раз. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

До этого о потере 60 млн долларов из-за остановки авиационного сообщения с Россией проинформировал грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе. Эту информацию подтвердил и директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.