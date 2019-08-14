Россияне стали больше умирать от рака

В Росстате заявили, что за период с января по июнь 2019 года число умерших жителей России от злокачественных новообразований увеличилось. Уточняется, что 149 384 человека скончалось от рака, что на 1,5% выше, чем в соответствующий период 2018 года.

Подчеркивается, что основной причиной смертности среди жителей России остаются заболевания сердечно-сосудистой системы: в этом году от них умерли 441 299 человек. Несмотря на это, смертность от этих патологий, в сравнении с первым полугодием 2018 года, уменьшилась на 0,7%.

В первое полугодие2019 года в стране умерло 918 503 россиян, что на 3% меньше, чем в соответствующий период 2018 года, сообщает «Lenta.ru».