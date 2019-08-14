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Врачам не понравилась идея о четырехдневной рабочей неделе

14.08.2019 11:31
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Врачам не понравилась идея о четырехдневной рабочей неделе

Неделя, в которой будет только четыре рабочих дня, не окажет никакого положительного влияния на здоровье граждан России. Более, того, в этом случае существует риск увеличения числа населения, страдающего ожирением. Еще одна опасность – вероятность роста невротических расстройств. К таким выводам пришли эксперты, опрошенные РИА Новости.

Напомним, что недавно инициативу о четырехдневной рабочей неделе озвучили представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). При этом они настаивали, что при таком варианте должна сохраняться оплата труда.

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Профсоюзы предлагают перейти на четырехдневную рабочую неделю
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