Врачам не понравилась идея о четырехдневной рабочей неделе

Неделя, в которой будет только четыре рабочих дня, не окажет никакого положительного влияния на здоровье граждан России. Более, того, в этом случае существует риск увеличения числа населения, страдающего ожирением. Еще одна опасность – вероятность роста невротических расстройств. К таким выводам пришли эксперты, опрошенные РИА Новости.

Напомним, что недавно инициативу о четырехдневной рабочей неделе озвучили представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). При этом они настаивали, что при таком варианте должна сохраняться оплата труда.