Строительство приемного терминала для газопровода «Турецкий поток» реализовано на 95%

Оператор проекта организации South Stream Transport B.V рассказал, что реализация приемного терминала для газопровода «Южный поток» идет по графику, достигнув уровня в 95% от всего объема строительных работ. Уточняется, поставка голубого топлива начнется до конца этого года.

Приемный терминал морского газопровода «Турецкий поток» реализуется на западной территории Турции в районе Фракия, около города Кыйыкей. На стадии эксплуатации, перед транспортировкой газа в Турцию, терминал будет фиксировать состав, давление, объем и температуру поставляемого топлива, пишет ТАСС.