Британского постпреда уличили во лжи «об ужасной жизни в Крыму»

Глава крымской украинской общины Анастасия Гридчина прокомментировала заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс, заявившей об ужасной жизни украинцев в Крыму. В общине это высказывание назвали сказками и посоветовали постпреду самой приехать в Крым. Чтобы на личном опыте убедиться, что ничего подобного на полуострове не происходит.

В разговоре с РИА Новости Гридчина посоветовала Пирс взять с собой всю свою «королевскую рать», чтобы попробовать найти жителей Крыма, имеющих только гражданство Украины. Однако этого у нее сделать не получится: желающих получить российские паспорта становится все больше.