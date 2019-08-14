В Крыму требуют, чтобы Киев соблюдал статус Северо-Крымского канала

У Киева нет никакого права, руководствуясь только своими мотивами, закрывать подачу воды через Северо-Крымский канал. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что строительство канала происходило во времена СССР, и сегодня он имеет статус международного объекта.

Однако эта точка зрения не имеет ничего общего с мнением Киева. Ранее его представители заявляли о том, что перекрывать канал Украина имела полное право.