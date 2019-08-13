Профсоюзы предлагают перейти на четырехдневную рабочую неделю

Представители ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) направили в Министерство труда предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю, передает РИА Новости. Как сообщается, сегодня предприятия выбирают новый график «не из лучших побуждений». Все дело в трудностях с финансами, что является причиной снижения заработной платы работников. Как считают в Федерации, 4-дневная рабочая неделя поможет оптимизировать время труда и отдыха. Однако при этом необходимо сохранить размер зарплаты.