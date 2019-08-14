США и союзники обсуждают развертывание новых ракет в Азии

США ведут поиск территорий для размещения своих новых ракет. В этом плане, как заявила заместитель госсекретаря США по международной безопасности Андреа Томпсон, Вашингтон присматривается к Азии. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Associated Press, соответствующее решение о ракетах будет приниматься главами стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Томпсон подчеркнула, что это будет совместным, а не односторонним решением США, как считают некоторые политологи.