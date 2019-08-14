В России прокомментировали указ Зеленского о гражданстве Украины для россиян

В минувший вторник украинским главой Владимиром Зеленским был подписан указ, в котором идет речь об упрощении получения гражданства для россиян, подвергшихся так называемым «политическим преследованиям», передает РИА Новости. Смягчение условий получения гражданства Украины также будет касаться иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, и служивших по контракту в ВСУ или принимавших участие в Донбасском конфликте.

Свое мнение об указе Зеленского высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он не сомневается в том, что решение украинского лидера сделать проще процедуру получения гражданства свидетельствует вовсе не о планах предоставить нуждающимся политическое убежище. Володин убежден, что за этим кроется желание США и Великобритании, напротив, ограничить его предоставление.