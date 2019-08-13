Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

На портале украинского президента появился документ, подписанный Владимиром Зеленским. Согласно этому указу, будет упрощена процедура выдачи гражданства Украины для жителей России. Кроме того, Зеленский поручил правительству страны оптимизировать процесс получения статуса беженца для россиян.

По новому закону, теперь иностранцы и лица без гражданства, участвующие в защите или различных военных действиях на стороне Киева, могут рассчитывать на упрощенное получение украинского паспорта. Это относится и к тем людям, которые внесли свой вклад для страны в вооруженном конфликте в Донбассе. Также данная процедура доступна для тех россиян, которые по политическим мотивам подверглись на родине гонениям.

Отмечается, что для получения украинского паспорта, перечисленные категории лиц обязаны отказаться от своего гражданства. Что касается жителей России, то им необходимо документально подтвердить факт политического преследования: предоставить справку из МИД Украины, диппредставительства или консульского представительства Киева за рубежом, передает «Lenta.ru».