Самые востребованные профессии в России – продавец и повар

Как выяснилось, профессиями, которые больше всего востребованы в России в этом году, оказались следующие специальности: продавец-кассир, повар, а также педагог профессионального обучения и юрист. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится в презентации ВНИИ труда Минтруда.

Как уточняется, в основе исследования – опрос, целью которого было определить самые востребованные профессии рабочих и специалистов среднего звена. При определении, как отмечается, учитывалось несколько основных параметров, одним из которых стали вакансии.

В топ-10 профессий, которые имеют повышенный спрос, также попали специалист по соцработе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, а также делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.