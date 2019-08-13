Nissan снизил цены на популярные кроссоверы

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co., Ltd неожиданно снизил стоимость трех своих кроссоверов.

По данным rg.ru, кроссовер Terrano подешевел на 24 000 – 129 000 руб. в зависимости от комплектации и года выпуска. Цена на автомобиль X-Trail упала на 50 000 – 122 000 руб., а Qashqai подешевел на 18 000 – 102 000 руб.

Как отмечают эксперты, за 7 месяцев этого года популярный автопроизводитель продал в РФ 35 319 автомашин, что на 18% ниже, чем за такой же период в минувшем году.