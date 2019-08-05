В России стартовали продажи китайского семиместного кроссовера

Фото: Dongfeng

Китайская автомобилестроительная компания Dongfeng Motor Corporation объявила о старте продаж в РФ нового кроссовера DFM 580.

О том, что данный автомобиль появится на российском рынке стало известно еще в 2018 г. Начиная с сегодняшнего дня стартовали продажи DFM 580, правда пока авто доступно в единственной комплектации Comfort MT с объемом двигателя -1,8 л.

Бензиновый мотор функционирует в паре с 5-скоростной механикой и выдает 132 л.с. мощности. Заявленный расход топлива составляет 7,4-8,1 л на 100 километров пути.

Цены на DFM 580 стартуют от 1 миллиона 190 тысяч рублей.

Немного позже до российского рынка доберется кроссовер с 1,5-литровым турбомотором на 146 л.с. и вариатором Punch Powerglide, пишет tvoe-avto.com.