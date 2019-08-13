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Известный итальянский вулкан оказался ложным

13.08.2019 22:48
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Известный итальянский вулкан оказался ложным

Джанин Криппнер, являющаяся вулканологом в Программе глобального вулканизма Смитсоновского института, проводила обычную проверку фактов в реестре вулканов программы, просматривая фотографии всех видов вулканов - от спящих геологических гигантов до активно бушующих гор - проверяя точность их титров. Когда она наткнулась на страницу Лардерелло, вулкана в живописном итальянском регионе Тоскана, она, естественно, ожидала увидеть вулкан. Вместо этого ей представили причудливый снимок нескольких промышленных градирен, связанных с геотермальной электростанцией.

Онлайн-реестр Смитсоновского института каталогизирует тысячи вулканов, которые были активны в какой-то момент за последние 2,5 млн лет. Хотя Лардерелло предположительно был активным в течение последних 10 000 лет или около того, по правде говоря, никаких извержений там не происходило ни в одной точке истории.

«Нет никаких доказательств того, что это когда-либо был вулкан», - говорит Криппнер.

Вулкан Лардерелло оказался ложным, представляя собой геотермальную скважину.
Погрузившись в литературу, Криппнер обнаружил записи о фреатических взрывах, созданных, когда попавшая в ловушку вода внезапно нагревается источником тепла. Эти взрывы образовали некоторые кратеры, но одни только взрывы не создают вулкана. Чтобы получить эту награду, магма должна была прорваться на поверхность. Но когда Криппнер просмотрела более ранние сообщения о геотермальных скважинах в этом районе, она не нашла никаких доказательств вулканических отложений.

Криппнер поделилась своими подозрениями с Эдом Венцке, менеджером базы данных программы и своего рода суперинтендантом мировых вулканов. Он исследовал и также обнаружил, что Лардерелло мог бы преобразоваться в вулкан, если бы в результате всплеска магмы он поднялся выше в коре, но эта геотермальная горячая точка просто не должна была быть чем-то большим.

«Он очень старался быть вулканом», - говорит Криппнер.

Может показаться невероятным, что самозванец проник в вулканологический эквивалент Александрийской библиотеки, особенно когда, на интуитивном уровне, характеристики вулкана могут показаться довольно очевидными.

Венцке объясняет, что база данных GVP была запущена серией массивных ранее существовавших сборников вулканов. Некоторые из них были составлены Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли, или IAVCEI , с 1950-х по 1970-е годы; другая компиляция, широко используемая ГВП, была опубликована еще в 1917 году. Эти списки включали не только подлинные вулканы; несколько экземпляров геотермальных полей и других магматических, но не изверженных объектов также были в них включены.

Поскольку в этих старых сборниках были довольно широкие определения того, что представляет собой понятие «вулкан», многие вулканы, которые мы теперь знаем, не являются вулканами. Это касалось и Лардерелло, чьи кратеры и испаряющаяся земля были достаточны, чтобы позволить ему проникнуть в эти каталоги и, в конечном счете, в базу данных GVP.

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