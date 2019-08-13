В Крыму обнаружили останки кита возрастом около 10 млн лет

В Крыму во время проведения раскопок античного некрополя Кыз-Аул российским археологам случайно удалось обнаружить скелет прародителя всех ныне существующих на планете китов возрастом 10 млн лет. На данной территории в то время было расположено Сарматское море.

По словам директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова, археологи проводили раскопки античного погребения и неожиданно обнаружили останки доисторического животного.

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Для того чтобы выяснить, что это, исследователям пришлось обратиться к палеонтологам, которые и установили, что это кит, сообщает interfax.ru.

Такие киты являются прародителями всех современных китов – синего, серого кита и гренландского кита, заметил Марков

В рацион древнего предка китов входили водоросли и ракообразные.