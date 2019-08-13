В Башкирии введен режим ЧС

В Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском районах Башкирии введен режим ЧС. Власти региона приняли решение об объявлении режима ЧС в вышеназванных регионах из-за сильной засухи. Специальный режим будет действовать на территории шести районов до 29 августа текущего года. Информация об этом размещена на официальном сайте Минсельхоза Башкирии. При этом в министерстве отметили, что в настоящее время в регионе продолжается сбор урожая. Планируется, что региональным сельхозпроизводителям удастся собрать порядка 3 млн тонн зерна, пишет РИА Новости.