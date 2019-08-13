Госдума рассмотрит возможность ограничить рекламу микрофинансовых займов

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в настоящий момент депутаты Думы планируют рассмотреть возможность запрета рекламы микрофинансовых займов в тех местах, где имеет место массовое скопление людей. С такой инициативой обратились в Госдуму власти Кемеровской области, которые обеспокоены статистическими данными о закредитованности жителей региона. Так, по информации полученной от заместителя губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константина Венгера, в области выдано так много потребительских кредитов, что на каждого жителя региона приходятся порядка 98 тыс. заемных средств, пишет РИА Новости.