Новозеландец запечатлел лунную радугу

Фото / Jody Hesketh

Одному из жителей Hawke's Bay (регион в Новой Зеландии) удалось запечатлеть красивое лунное зрелище, когда на фоне полной луны появилась лунная радуга.

Ночная радуга — довольно редкое явление. Она создается лунным, а не прямым солнечным светом и бывает видна при фазе, близкой к полнолунию. При этом земной спутник должен находиться на относительно небольшой высоте. Помимо этого, для появления такой радуги нужна высокая влажность, а небо должно быть малооблачным.

Лунная радуга отличается от солнечной меньшей яркостью и имеет тот же радиус, что и солнечная (примерно 42°).

Метеорологи отмечают, что запечатлеть подобное явление большая удача. Умноженная, безусловно, на опыт и качественное оборудование.