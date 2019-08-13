Ангела Меркель намерена уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что она не собирается продолжать активную политическую деятельность после 2021 года, когда состоятся выборов в Бундестаг. По ее словам, она, безусловно, останется "политическим человеком", но не хочет заниматься политикой слишком активно.

При этом Меркель подтвердила, что не намерена занимать какую-либо должность и в Европейском союзе. Во время своего общения с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд, расположенном на севере ФРГ, она пошутила, что все руководящие должности в ЕС совсем недавно были распределены, пишет ТАСС.