Украина создаст режимный район вокруг Крыма

На Украине хотят создать вокруг Крымского полуострова специальный режимный морской район, в который будет запрещено заходить как иностранным, так и российским судам. Данный район будет включать все крымские порты. С такой инициативой выступили сотрудники украинской Госгидрографии, сообщает пресс-служба ведомства.

По уверению сотрудников учреждения, тот факт, что Россия выпустила электронные карты навигации прилегающих к Крыму районов Черного и Азовского морей, создал серьезную угрозу судам, заходящим в порты полуострова. Так как происходит наложение украинских и российских карт указанных районов в навигационном оборудовании кораблей, что может привести к самым непредсказуемым последствиям, пишет RT.