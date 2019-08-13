Украинский дипломат объявлен персоной нон грата

В пресс-службе МИД России сообщили, что один из сотрудников Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге был выслан из России. В ведомстве подчеркнули, что объявление украинского дипломата персоной нон грата произошло в ответ на действия украинских властей.

Так как ранее, в мае текущего года, Служба безопасности Украины безосновательно выслала из страны российского дипломата, причем, как всегда без каких-либо доказательств его вины. Но в этот раз, спецслужбы не предавали огласке данную информацию в течение трех месяцев, с момента высылки сотрудника российского посольства, пишет РИА Новости.