Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

На официальном сайте Россельхознадзора появилась информация о том, что с 14 августа ведомством будет запрещен ввоз на территорию России свиноводческой продукции, свинины и живых свиней из Сербии. Также, принято решение запретить провоз через российскую территорию как домашних, так и диких свиней, содержащихся в неволе. Россельхознадзор принял решение о запрете из-за обнаружения на территории Сербии очагов заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Ранее, министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Бранислав Недимович официально подтвердил обнаружение АЧС на четырех сербских свинофермах. При этом он подчеркнул, что речь идет не об эпидемии заболевания, а о его вспышке, пишет ТАСС.