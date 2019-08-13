В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную рабочую неделю

Добиться того, чтобы в России официально была установлена четырехдневная рабочая неделя можно только серьезно повысив производительность труда и заработные платы работникам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, данная инициатива является очень преждевременной и, в настоящее время, говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю слишком рано, пишет RT.