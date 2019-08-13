Мошенники придумали новый способ обманывать клиентов банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества, который придумали злоумышленники для того, чтобы похищать денежные средства с банковских карт. Так, клиенту звонит, якобы сотрудник банка и сообщает о том, что он предотвратил подозрительное списание денежных средств со счета клиента. При этом лже-сотрудник банка сообщает клиенту, что обычно, транзакции происходят, например, в Московском регионе, а подозрительная транзакция происходила, к примеру в Ростовской области.

После того, как клиент подтверждает, что он не совершал транзакций, сотрудник предлагает проверить все устройства, которые имеют доступ к личному кабинету. Выяснив, какой операционной системой Android и IOS клиент не пользуется, мошенник предлагает помощь в отключении, для чего ему необходимо воспользоваться сторонним приложением.

Злоумышленники используют программу делегирования доступа teamviewer, с помощью которой посторонний человек может подключиться к устройству клиента и совершить любую операцию от его лица. Но, для того, чтобы установить подключение у клиента запрашивают id (специальный номер) пользователя.

Эксперты утверждают, что в этом случае доказать факт несанкционированного списания денежных средств практически невозможно, ведь доступ к устройству предоставлен добровольно, а все транзакции происходили с устройства клиента, пишет Российская газета.