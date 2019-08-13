Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

В Министерстве труда Российской Федерации сообщили, что письмо независимых профсоюзов страны о четырехдневной рабочей неделе поступило в ведомство. Однако, подчеркивают в Минтруда, этот вопрос необходимо обсуждать совместно с работодателями и профсоюзами.

Также в ведомстве отметили, что работодатели, по своему усмотрению, уже сейчас могут вводить на своих предприятиях сокращенную рабочую неделю, та как это не противоречит действующему законодательству России, потому что при максимальной продолжительности рабочей недели в 40 часов, минимальной границы не существует.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал о том, что правительство страны не исключает возможность перехода мировой экономики на четырехдневную рабочую неделю, пишет РБК.