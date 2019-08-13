В Киеве продают дневники с изображением карты Украины без Крыма

В киевской сети гипермаркетов Metro в продажу поступили школьные дневники, на обложке которых Украина изображена без Крымского полуострова. Как передает РБК со ссылкой на ТК «1+1», в подтверждение этого факта пользователь Facebook Владимира Бируля разместил снимок соответствующего содержания. При этом он рассказал, что обратил внимание на эту деталь еще месяц назад. А после его обращения, поставщик дневников заявил, что они были изъяты из оборота. Однако, по словам пользователя, товар все еще не убран с прилавка.