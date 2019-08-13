Курс рубля к американской валюте вырос до 65,58 рубля

Курс рубля к американской валюте увеличился на 17 копеек, до уровня 65,58 рубля, говорят данные на момент открытия торгов на Мосбирже.

Курс рубля к европейской валюте тоже вырос, но на 10 копеек, достигнув отметки 73,45 рубля.

Если сравнивать с уровнем закрытия предыдущих торгов, то индекс Московской биржи снизился на 0,24% и достиг уровня 2683,6 пункта. Индекс РТС тоже стал меньше, но на 0,46%, составив 1288,13 пункта, пишет ТАСС.