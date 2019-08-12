Курс доллара к рублю уменьшился до 65,25 рубля
12.08.2019 13:53
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На открытие торгов Мосбиржи курс американской валюты к рублю, в сравнении с курсом на момент закрытия предыдущей сессии, понизился на 3 копейки и стал равен 65,25 рубля.
Курс рубля за европейскую валюту повысился на 2 копейки и составил 73,12 рубля.
Что касается индекса Московской биржи, то он вырос на 0,58%, достигнув отметку 2695,45 пункта, сообщает ТАСС.
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