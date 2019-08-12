Курс доллара к рублю уменьшился до 65,25 рубля

На открытие торгов Мосбиржи курс американской валюты к рублю, в сравнении с курсом на момент закрытия предыдущей сессии, понизился на 3 копейки и стал равен 65,25 рубля.

Курс рубля за европейскую валюту повысился на 2 копейки и составил 73,12 рубля.

Что касается индекса Московской биржи, то он вырос на 0,58%, достигнув отметку 2695,45 пункта, сообщает ТАСС.