В Госдуме прозвучало предложение – заключить с Украиной соглашение по поставкам воды в Крым

В России продолжают обсуждать варианты возвращения вод реки Днепр в Крым. Как стало известно, с инициативой предложить украинским властям в связи с этим вопросом сесть за стол переговоров и заключить соглашение по возобновлению поставок пресной воды на полуостров выступил депутат ГД Михаил Шеремет, представляющий Крымский регион, информирует РИА Новости. При этом парламентарий отметил, что несмотря ни на что, за последние несколько лет Крым смог приспособиться к водной блокаде, которую устроил Киев.

Напомним также, что ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что у региона есть полное право на поставку воды реки Днепр, поскольку его истоки находятся в России.