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В Приамурье на памятнике солдатам ВОВ обнаружили солдат НАТО

13.08.2019 09:35
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В Приамурье на памятнике солдатам ВОВ обнаружили солдат НАТО

Скандальная деталь обнаружилась в Приамурье на памятнике погибшим в Великую отечественную войну: солдаты альянса НАТО. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин. Он рассказал, что самому памятнику порядка двадцати лет. Но после того ремонта монумента люди увидели на нем американских солдат, которые держат в руках винтовки M16. Этот факт вызвал категорическое осуждение и глубокое возмущение среди местных жителей. Сейчас выясняют исполнителей этого шедевра, для возвращения памятнику изначального вида.

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