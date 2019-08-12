Погодный апокалипсис обрушился на Вену

Поток мощных проливных дождей обрушился на Вену днем, 12 августа. На смену аномальной 30-градусной жаре, установившейся в регионе около месяца назад, пришли ливни и сильный ураган.

По словам горожан, изнуряющие лучи солнца практически за несколько минут сменились ливнем, шквалистым ветром и градом. За 30 минут буйства погодного апокалипсиса температура воздуха в Вене понизилась почти на 10 градусов. В результате непогоды по всему городу были повалены деревья, затоплены подземные переходы, заблокированы дороги. К счастью во время разгула стихии никто из жителей города не пострадал, передает ren.tv.