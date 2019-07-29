Американский Лас-Вегас атаковали полчища кузнечиков

Лас-Вегас оккупировали кузнечики. Огромные полчища насекомых буквально обрушились на город, окружив многие источники света. Если днём насекомые не столь активны, то в вечернее время кузнечики повсюду. Хотя данное зрелище встревожило многих жителей, эксперты отмечают, что это явление не так уж и необычно.

По словам специалистов, причиной такого нашествия стала погода. Из-за влажности в зимний и весенний периоды летом появляется обилие этих насекомых. Такое случается раз в несколько лет, пишет newshub.co.nz.

По словам энтомологов, кузнечики не представляют опасности для человека, насекомые останутся в городе в течение нескольких недель, а потом мигрируют на север.