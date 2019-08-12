Древняя морская жизнь мигрировала через океаны на гигантских "живых плотах"

Сегодняшние океаны забиты пластиком, который не только загрязняет воду и отравляет ее обитателей, но и переносит некоторых животных в отдаленные места. По мере того, как исследователи спешат разглядеть неизбежные последствия этих практически неразрушимых пластиковых плотов для глобальных экосистем, другие обращаются к прошлому, чтобы выяснить, является ли этот оживленный образ жизни новым. Предмет их изучения? Гигант юрской эры: криноид.

Криноиды больше похожи на растения, чем на животных, но они беспозвоночные, связанные с морскими звездами и морскими ежами. С цветочными кронами на стеблях, достигающими 26 метров в длину, криноиды, живущие в юре, были одними из крупнейших в мире известных беспозвоночных. В теплых доисторических морях их подмножество использовало свои якорные стебли для захвата плавающих бревен и миграции в разные части океана. И с ними жизнь могла распространяться повсюду.

Для морских и наземных организмов рафтинг может быть ключевым механизмом расселения. Фактически, рафтинг мог быть одним из способов, которыми острова, подобные Новой Зеландии, были первоначально колонизированы некоторыми организмами. По словам Аарона Хантера, эволюционного палеоэколога из Кембриджского университета в Англии, дрейфующие сообщества криноидов представляют собой самый ранний пример "плотов" в летописи окаменелостей.

Согласно новейшему статистическому анализу Хантера, бревна, несущие рафтинговые криноиды, могут плавать даже в самых враждебных океанах в течение десятилетия или более. По словам Хантера, "плоты" с криноидами могли перевозить растения, мшанок и ракообразных. Животные, такие как рыба, возможно, также следовали за ними, питаясь путешественниками.

Рафтинг криноидов процветал примерно до 180 миллионов лет назад, когда, по мнению некоторых ученых, появление древесных организмов, таких как морские черви, резко сократило их дрейфующие пути. Как только их суда рухнули, криноиды опустились на дно океана, во многих случаях замерзая из-за недостатка кислорода на морском дне.

Современные криноиды больше не сплавляются с бревнами. Но это не остановило процесс рафтинга для других видов. Теперь существа, стремящиеся к поездке, наслаждаются парком судов, даже более долговечным, чем коряги юрского периода: пластиком.

«Каждый день мы бросаем пластик в океан, поэтому у этих путешественников постоянно есть билеты», - говорит Мартин Тиль, морской биолог из Северного католического университета в Чили.

В 2015 году Тиль и его коллеги сообщили, что на плавающем мусоре было обнаружено около 400 различных типов организмов, и эта цифра только выросла. По сравнению с бревнами юрского периода большинство пластиков обладают высокой устойчивостью к гниению. Забудьте десятилетия, эти пластиковые плоты теоретически могли дрейфовать веками.

Подобные цифры вызывают обеспокоенность по поводу угрозы инвазивных видов, которые теперь имеют новый способ превзойти свое естественное распространение. По словам Ларса Гутова, эколога из Института Альфреда Вегенера в Германии, захватчики, ездящие на пластиковых плотах, представляют собой серьезную угрозу для биоразнообразия, которая может привести к гомогенизации видов в глобальном масштабе.

Что отличает сегодняшние пластиковые плоты от юрских криноидов, так это то, что ни один растительный организм не ускорит их гибель. Долговечность пластика означает, что полное воздействие этих непроницаемых сообществ рафтинга на местные виды еще предстоит увидеть, пишет Smithsonianmag со ссылкой на hakaimagazine.com