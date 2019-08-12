Скрытые изменения в ДНК могут вызвать новые заболевания или помочь пережить глобальное потепление

Редко наше окружение менялось так быстро. Помимо изменения климата, мы подвергаем себя воздействию загрязнителей воздуха, микропластиков и беспрецедентных уровней жира, соли и сахара в нашей пище.

Изменение окружающей среды - это одна из вещей, которая может вызвать серьезные мутации в нашей ДНК, которые могут быстро привести к болезни, такой как рак, вызванный радиацией. Но наша ДНК также содержит много крошечных скрытых мутаций. Хотя они изначально не влияют на нас благодаря целому ряду генетических уловок, которые наши тела используют, чтобы защитить нас, эти «загадочные» вариации могут накапливаться на протяжении многих поколений, а затем претворяться в жизнь посредством значительных изменений окружающей среды.

Недавние исследования показали, насколько важны эти загадочные вариации для эволюции. Существует вероятность того, что они могут стоять за растущим риском таких проблем, как диабет, рак и болезни сердца, и даже могут вызвать новые заболевания. Но эти мутации также могут быть скрытыми подарками от наших предков, которые позволяют нам быстрее адаптироваться к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, от медицинских условий до изменения климата.

Изменения в ДНК в сочетании с процессом естественного отбора позволяют эволюционировать видам. Некоторые генетические вариации обеспечивают избирательное преимущество, и люди, у которых они есть, с большей вероятностью выживают и передают свои гены, постепенно распространяя их по всему виду. Любые изменения, которые являются недостатком, уменьшают шансы на выживание или репродуктивную функцию человека и с меньшей вероятностью будут переданы будущим поколениям.

Загадочные генетические вариации дают нам третью альтернативу. Некоторые изменения в ДНК имеют незначительный эффект или не оказывают никакого эффекта, не давая ни преимущества, ни недостатка, но медленно накапливаются в течение нескольких поколений.

Эти вариации скрываются по-разному. Например, простые организмы могут уменьшить влияние изменений в окружающей среде на их биологические функции. Иногда гены даже дублируются в разных частях ДНК, так что в системе существует избыточность . Любые изменения в одном гене могут быть скрыты другими.

В сложных формах жизни многие новые вариации также остаются незамеченными, потому что у нас есть две версии большинства наших генов (одна от мамы и одна от папы), и одна из версий доминирует над другой. Загадочные генетические вариации являются рецессивными (не доминантными) в этих отношениях и поэтому в нормальных условиях не проявляются.

Наша собственная ДНК также таит в себе высокий уровень загадочных вариаций. Возможность загадочных генетических вариантов, скрытых в нашей ДНК, внезапно становится не такой загадочной из-за изменений в окружающей среде, является серьезной проблемой.

Хотя мы до сих пор не понимаем точных последствий загадочных изменений, некоторые изменения в нашей ДНК, незаметно унаследованные от наших предков, уже связаны с повышенным риском таких заболеваний, как астма или рак . Для людей с этими изменениями воздействие выхлопных газов автомобиля, скорее всего, будет иметь эффект.

Тем не менее, могут быть как проблемы, так и решения, скрытые в ДНК. Поскольку в результате изменения климата мир нагревается, могут ли загадочные генетические изменения дать нам и другим видам столь необходимую спасательную линию? Повышенная способность быстро развиваться и адаптироваться - возможно, все, что стоит между видами, пережившими глобальное потепление и вымиранием, пишет The Conversation.