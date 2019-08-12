Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 АВГ, 21:29 МСК
USD (ЦБ)    65,4287
EUR (ЦБ)    73,1231

12 АВГ, 21:29 МСК
USD (ЦБ)    65,4287
EUR (ЦБ)    73,1231

Скрытые изменения в ДНК могут вызвать новые заболевания или помочь пережить глобальное потепление

12.08.2019 18:50
Комментарии
Скрытые изменения в ДНК могут вызвать новые заболевания или помочь пережить глобальное потепление

Редко наше окружение менялось так быстро. Помимо изменения климата, мы подвергаем себя воздействию загрязнителей воздуха, микропластиков и беспрецедентных уровней жира, соли и сахара в нашей пище.

Изменение окружающей среды - это одна из вещей, которая может вызвать серьезные мутации в нашей ДНК, которые могут быстро привести к болезни, такой как рак, вызванный радиацией. Но наша ДНК также содержит много крошечных скрытых мутаций. Хотя они изначально не влияют на нас благодаря целому ряду генетических уловок, которые наши тела используют, чтобы защитить нас, эти «загадочные» вариации могут накапливаться на протяжении многих поколений, а затем претворяться в жизнь посредством значительных изменений окружающей среды.

Недавние исследования показали, насколько важны эти загадочные вариации для эволюции. Существует вероятность того, что они могут стоять за растущим риском таких проблем, как диабет, рак и болезни сердца, и даже могут вызвать новые заболевания. Но эти мутации также могут быть скрытыми подарками от наших предков, которые позволяют нам быстрее адаптироваться к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, от медицинских условий до изменения климата.

Изменения в ДНК в сочетании с процессом естественного отбора позволяют эволюционировать видам. Некоторые генетические вариации обеспечивают избирательное преимущество, и люди, у которых они есть, с большей вероятностью выживают и передают свои гены, постепенно распространяя их по всему виду. Любые изменения, которые являются недостатком, уменьшают шансы на выживание или репродуктивную функцию человека и с меньшей вероятностью будут переданы будущим поколениям.

Загадочные генетические вариации дают нам третью альтернативу. Некоторые изменения в ДНК имеют незначительный эффект или не оказывают никакого эффекта, не давая ни преимущества, ни недостатка, но медленно накапливаются в течение нескольких поколений.

Эти вариации скрываются по-разному. Например, простые организмы могут уменьшить влияние изменений в окружающей среде на их биологические функции. Иногда гены даже дублируются в разных частях ДНК, так что в системе существует избыточность . Любые изменения в одном гене могут быть скрыты другими.

В сложных формах жизни многие новые вариации также остаются незамеченными, потому что у нас есть две версии большинства наших генов (одна от мамы и одна от папы), и одна из версий доминирует над другой. Загадочные генетические вариации являются рецессивными (не доминантными) в этих отношениях и поэтому в нормальных условиях не проявляются.

Наша собственная ДНК также таит в себе высокий уровень загадочных вариаций. Возможность загадочных генетических вариантов, скрытых в нашей ДНК, внезапно становится не такой загадочной из-за изменений в окружающей среде, является серьезной проблемой.

Хотя мы до сих пор не понимаем точных последствий загадочных изменений, некоторые изменения в нашей ДНК, незаметно унаследованные от наших предков, уже связаны с повышенным риском таких заболеваний, как астма или рак . Для людей с этими изменениями воздействие выхлопных газов автомобиля, скорее всего, будет иметь эффект.

Тем не менее, могут быть как проблемы, так и решения, скрытые в ДНК. Поскольку в результате изменения климата мир нагревается, могут ли загадочные генетические изменения дать нам и другим видам столь необходимую спасательную линию? Повышенная способность быстро развиваться и адаптироваться - возможно, все, что стоит между видами, пережившими глобальное потепление и вымиранием, пишет The Conversation.

Комментировать (без регистрации)
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?

Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Политика

Налоговый эксперимент. Как самозанятые россияне легализуют свою деятельность через мобильное приложение?

Налоговый эксперимент. Как самозанятые россияне легализуют свою деятельность через мобильное приложение?
Экономика

Герои или жертвы? Саров скорбит по погибшим в результате взрыва на Северодвинском полигоне

Герои или жертвы? Саров скорбит по погибшим в результате взрыва на Северодвинском полигоне
События и факты

США грозит рецессия из-за Китая, России повысили кредитный рейтинг, Индия огранит российские алмазы и другие новости

США грозит рецессия из-за Китая, России повысили кредитный рейтинг, Индия огранит российские алмазы и другие новости
События и факты

Строительные чудеса света. Где построили самые масштабные объекты в современном и древнем мире?

Строительные чудеса света. Где построили самые масштабные объекты в современном и древнем мире?
События и факты

Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?

Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?
Исследования 1

Узнай, страна

В Магаданском аэропорту начали монтаж новой радиомаячной системы для безопасной посадки самолетов

В Магаданском аэропорту начали монтаж новой радиомаячной системы для безопасной посадки самолетов

Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»

Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»

В Ленинградской области запустили инновационную линию по выпуску стройматериалов за 1,8 млрд рублей

В Ленинградской области запустили инновационную линию по выпуску стройматериалов за 1,8 млрд рублей

В Свердловской области модернизировали самый большой в России экскаватор для Кузбасса

В Свердловской области модернизировали самый большой в России экскаватор для Кузбасса

Новости дня

21:05 Раскрыты самые опасные параметры потребительского кредита Раскрыты самые опасные параметры потребительского кредита
Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию
Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию
20:39 Крым планирует вступить в переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров Крым планирует вступить в переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров
20:27 Зеленые черепахи едят пластик, который похож на их еду Зеленые черепахи едят пластик, который похож на их еду
20:22 Турпоток в Россию вырос на 25% Турпоток в Россию вырос на 25%
19:43 Средний чек россиянина за один поход в магазин упал до минимума Средний чек россиянина за один поход в магазин упал до минимума
18:31 В жилом доме в Москве произошел взрыв В жилом доме в Москве произошел взрыв
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
18:26 В Минобороны обозначили сроки окончания испытаний Су-57 и МиГ-35 В Минобороны обозначили сроки окончания испытаний Су-57 и МиГ-35

Узнай, страна!

16:00 В Магаданском аэропорту начали монтаж новой радиомаячной системы для безопасной посадки самолетов В Магаданском аэропорту начали монтаж новой радиомаячной системы для безопасной посадки самолетов
Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
15:31 Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ» Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны
Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter