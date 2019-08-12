В США назвали свою причину взрыва под Северодвинском

В США прокомментировали взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибло пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Так, по мнению автора статьи, размещенной в американской газете The New York Times, данный взрыв произошел в результате испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой "Буревестник", которую Россия планирует использовать для противостояния американским ПРО. По словам автора, "Буревестник" является новейшим оружием России, а его создание еще в марте прошлого года анонсировал президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, пишет Коммерсант.

Напоминаем, что согласно официальным данным "Росатома", взрыв на полигоне под Северодвинском произошел из-за возникших проблем во время работ, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Во время взрыва погибли пять сотрудников корпорации, которые были задействованы в испытаниях. Более подробная информация не разглашается, так как все работы проходят под грифом "секретно".