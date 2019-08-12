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В России показали "танк ядерного апокалипсиса"

12.08.2019 21:31
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В России показали "танк ядерного апокалипсиса"

В город Каменск-Шахтинский в Ростовской области был передан уникальный бронированный "танк ядерного апокалипсиса" - высокозащищенное транспортное средство "Ладога", которое было специально разработано для защиты высшего руководства СССР от оружия массового поражения и ядерной угрозы.

Известно, что всего было изготовлено 5 образцов данного транспортного средства, а самый первый из них увидел свет в первой половине 80-х годов. Общий вес машины составляет порядка 42 тонн, в ней установлены мощная фильтровентиляционная установка, дополнительные баллоны с воздухом и кондиционер для того, чтобы защитить находящихся в ней людей от радиоактивных частиц. Также, танк снабжен необходимыми средствами связи, самыми передовыми на тот момент, и приборами для контроля окружающей среды. Всего в танке может разместиться шесть человек. Эта машина способна развивать скорость до 70 км/ч, а ее запас хода составляет 350 км.

Первый и единственный раз все специальные возможности "Лагоды" использовали во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Танк применялся для ведения разведки зараженной радиацией местности, пишет Российская газета.

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