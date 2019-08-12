Раскрыты самые опасные параметры потребительского кредита

Специалисты Роспотребнадзора назвали основные риски, с которыми сталкиваются потребители при оформлении кредитов. Подробные разъяснения по этому вопросу размещены на официальном сайте ведомства.

Так, наиболее серьезные риски связаны с кредитами, которые банки выдают в иностранной валюте. Специалисты отмечают, что хотя по таким кредитам существуют самые низкие процентные ставки, заемщики очень сильно зависят от колебаний курса рубля, а при серьезном его падении ставка по кредиту может серьезно вырасти, тем самым увеличив платежи по кредиту.

Еще одним немаловажным риском является плавающая ставка. Хотя при таком виде кредитов процентная ставка ниже, но существует риск ее значительного увеличения при возникновении проблем в финансовой системе страны.

Эксперты Роспотребнадзора указали и на те риски, которые ожидают заемщиков при оформлении кредитов без залога, так называемых "кредитов на неотложные нужды", которые оформляются при минимальном количестве предоставленных заемщиком документов, а также оформлении "экспресс-кредитов". Банки, как правило, устанавливают по ним самые высоки процентные ставки.

Не обошли стороной эксперты и кредитные карты и карты с овердрафтом. В случае оформления подобных карт и просрочки платежей по кредиту, заемщик сначала гасит комиссии, а уже потом деньги списываются на погашение основной суммы долга. Тем не менее эксперты отметили беспроцентный период использования кредитных карт, которым можно воспользоваться с определенной выгодой, пишет РБК.