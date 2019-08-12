Турпоток в Россию вырос на 25%

Согласно информации, представленной пресс-службой Ассоциации Туроператоров России (АТОР), поток иностранных туристов, которые прибывают в Россию с туристической целью, увеличился на 25% по сравнению с показателями 2018 года. Такие данные предоставили АТОР сотрудники пограничной службы ФСБ.

Так, по данный порганичников, только за первые шесть месяцев текущего года в Россию въехало около 2 млн иностранных туристов. Причем, наибольшее количество туристов приезжают в нашу страну из Китая. За указанный период Россию посетило порядка 592 тыс. китайских граждан.

Однако, наибольший рост наблюдается у турпотока из Испании, количество испанцев, посетивших Россию с целью туризма выросло на 54,8% по сравнению с прошлым годом. За ними следуют туристы из Индии, чье количество выросло на 49,6%, а замыкаю тройку лидеров граждане Южной Кореи, туристический поток из этой страны увеличился на 45,3%. Также, высокий рост показал турпоток из Италии (41,7%) и Франции (41%), пишет РИА Новости.