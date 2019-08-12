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Средний чек россиянина за один поход в магазин упал до минимума

12.08.2019 19:43
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Средний чек россиянина за один поход в магазин упал до минимума

Сотрудники холдинга "Ромир" провели собственное исследование и выяснили, что средний чек гражданина России за один поход в магазин в июле месяце показал снижение и составил около 546 рублей. Снижение, по сравнению с предыдущем месяцем, произошло на 10 рублей или 1,8%. Этот показатель является самым минимальным с августа 2018 года. Тогда средний чек за один поход в магазин составил порядка 537 рублей, пишет РИА Новости.

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