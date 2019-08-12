В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что жителей России ожидают ночные заморозки до -2°C. Особенно на этот прогноз касается тех граждан, которые проживают на севере Архангельской области и в восточных районах Карелии. По словам Паршиной, к примеру, в поселке Пинега Архангельской области днем воздух может прогреться до +15-+17°C, а по ночам будет совсем холодно.

Что касается жителей столицы, то предстоящая неделя должна порадовать москвичей теплой погодой. На этой неделе ожидается, что столбик термометра поднимется до 22-26°C выше нуля, а ночью температура преимущественно будет держаться в районе 15-17 градусов.

В Ростовской области, Краснодарском крае и на курортах Крыма к середине текущей недели жара усилится: температура воздуха прогреется до +35°C, но к выходным снова упадет до +28°C.

На юге Урала, в том числе и Челябинской области, столбик термометра опуститься до привычной для этого региона страны летней норме – 23-25 градусов выше нуля.

В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском крае, температура на этой неделе будет примерно такой же, как и на юге Урала.

А вот в Приморском крае и дальше будут идти сильные дожди. В западных, центральных и на севере восточных районов этого края сегодня днем и ночью могут выпасть осадки от 15 до 50 мм, в отдельных территориях Приморья скорость ветра усилиться до 13-18 м/с, пишет «Российская газета».