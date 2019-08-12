В ближайшее время в Турцию поступит вторая батарея российских С-400

В течение августа-сентября Россия направит в Турцию элементы второй батареи ЗРК С-400. Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением по ТК NTV выступил министр обороны Турции Хулуси Акар. Он также рассказал о том, что работа по выбору места, где будет дислоцирована ЗРК С-400, продолжается. О конкретных вариантах пока не сообщается.

Напомним также, что в июле была завершена поставка первой части российских ПВО С-400 для Турции. Вся техника была доставлена на тридцати спецрейсах.