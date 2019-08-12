Турция проявила интерес к российским истребителям

Анкара дает оценку предложению Москвы о покупке многоцелевых истребителей Cу-35, как передает РИА Новости со ссылкой на Yeni Safak, информация об этом поступила от военного источника. О возможной продаже Турции российских самолетов ранее сообщал и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, эта сделка может произойти, если у Анкары будет соответствующее желание. Со своей стороны глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие меры будут приняты, если американцы откажутся продавать свои новейшие истребители F-35. На данный момент сообщается о том, что власти Турции попросили профильных экспертов дать оценку предложению, которое сделала Россия. Однако, как отмечается, официальных комментариев по этому поводу не поступало.