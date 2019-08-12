На развитие Каспия и Волги выделят двести миллиардов

В ближайшие несколько лет на развитие проектов, связанных с российским Каспием и Волгой, будет выделено примерно двести миллиардов рублей. Как передает РИА Новости, с таким заявление в ходе Каспийского экономического форума в Туркменистане выступил глава правительства Дмитрий Медведев. По словам премьера, Волга и Каспий являются «важнейшими артериями» России, следовательно, им необходимо уделять много внимания.