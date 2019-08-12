Российские студенты разработали беспилотный катафалк на базе Lada

Российские студенты разработали проект беспилотного катафалка, который может развивать скорость до 5 км/ч. Как передает РИА Новости, это первый в мире подобный проект. Первый образец катафалка был создан на базе российского автомобиля Lada Kalina. Как рассказали источники агентства, создатели этого беспилотника являются учащимися одного из вузов Сибири. Проект осталось доработать, а у его авторов будет возможность получить консультации и советы у многих профессионалов. Например, у представителей таких гигантов как «Яндекс» и «Камаз».