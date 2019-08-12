Тайфун в Китае: число жертв превысило сорок человек

В результате тайфуна «Лекима» на востоке Китая погибло 44 человека (ранее сообщалось о 32 погибших), передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что соответствующая информация поступила от представителей властей. Также сообщается о том, что еще 16 человек пропали без вести.

Напомним, что речь идет о тайфуне, который обрушился на восток Китая в минувшую субботу. В некоторых населенных пунктах скорость ветра достигала 187 километров в час. Большинство жителей погибли из-за прорыва дамбы.