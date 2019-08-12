К Земле мчит астероид размером с пирамиду Хеопса

В конце августа к планете Земля на расстояние примерно миллион километров приблизится «потенциально опасный» астероид. По своим размерам он больше, чем знаменитая пирамида Хеопса в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, поступившее из НАСА. По словам экспертов, диаметр небесного тела 2019 OU1 составляет 160 метров, что на двадцать метров превосходит пирамиду. В сообщении говорится, что приближение астероида к нашей планете произойдет 28 августа, расстояние будет составлять в сорок раз ближе Венеры.