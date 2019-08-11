Ученые выяснили, зачем кошки едят траву

Ученые провели новое исследование и выяснили, почему кошки едят траву.

В Сети был проведен опрос свыше 1000 владельцев кошек, которые по несколько часов в день наблюдали за повадками, поведением и привычками своего питомца. Как заметили многие хозяева, употребление в пищу растений является весьма распространенным поведением. 71% кошек делали это не менее 6 раз за весь период наблюдения. В соответствии с данными опроса только 11% животных не были замечены за подобным.

Как считают исследователи, потребление в пищу растений является инстинктивным и приносит эволюционную выгоду кошачьим. По крайней мере, ранее это было так, считают ученые. Их выводы основаны на исследованиях других животных и заключаются в том, что жевание травы помогает животным изгнать кишечных паразитов. Данная стратегия возникла еще у далёкого предка кошачьих.

Ученые посоветовали владельцам кошек покупать или выращивать для питомца комнатную траву, чтобы он мог ее жевать. Это даст кошке возможность проявить это врожденное поведение, пишет sciencemag.org.