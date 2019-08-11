Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

В пресс-службе омбудсмена сообщили, что Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека в Московской области, проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая задолжала примерно два млрд рублей. Она отметила, что возьмет это дело на личный контроль.

Семенова считает, что эта женщина не сможет сама себя защитить, поэтому ей нужна помощь. Также она добавила, что в подобную ситуацию дворник могла попасть из-за того, что налоговая служба, возможно, предоставила ее персональные данные, передает «Газета.Ru».