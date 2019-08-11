Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей

Московский новостной портал М24 сообщил, что в Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ задолжала около двух миллиардов рублей.

Женщина несколько лет назад устраивалась на работу курьером. По результатам собеседования работодатель заставил ее подписать документы, по которым она стала учредителем и главой компании, взявшей в банке кредит на сумму $32 миллиона. В последствии эта организация обанкротилась.

В 2016 году суд обязал женщину оплатить задолженность в размере 1,82 миллиарда рублей – сумма самого долга и 127,4 миллиона рублей – исполнительный сбор. Уточняется, что эти выплаты «отбирают» у нее половину заработной платы, которая составляет 15 тысяч рублей. Чтобы полностью погасить задолженность, женщине придется работать около 260 тысяч лет, сообщает «Lenta.ru».